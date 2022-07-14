Россиянин стрелял по бездомным собакам и ранил 11-летнего ребенка

Под Тулой мужчина ранил 11-летнего мальчика во время стрельбы из ружья по бездомным псам

В Тульской области 63-летний местный житель ранил 11-летнего мальчика во время стрельбы по бродячим собакам. Об этом в четверг, 14 июля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, вечером 12 июля мужчина из поселка Коммунаров стрелял дробью из охотничьего ружья по бездомным псам. Он не заметил появления мальчика и выстрелил в него, нанеся легкие ранения. Ребенка доставили в больницу.

По факту произошедшего правоохранители начали проверку. В отношении мужчины был составлен административный протокол по статье 20.13 («Стрельба из оружия в неотведенных для этого местах») КоАП РФ.

Ранее стало известно, что в Тульской области задержали подозреваемых в убийстве предпринимателя и покушении на его жену.