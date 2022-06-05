СК РФ сообщил о задержании подозреваемых в убийстве предпринимателя в Тульской области

В Тульской области задержали подозреваемых в убийстве предпринимателя и покушении на его жену. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России (СК РФ) по региону.

Подозреваемые оказались иностранными гражданами 1990 и 2004 годов рождения. Одного из них обнаружили на территории Москвы, а второго — в Ленинградской области. Оба они занимались подсобными работами на территории частного дома своих жертв в городе Чекалин Тульской области.

4 июня 2022 года оба злоумышленников напали на хозяев дома: 52-летнего предпринимателя и его 50-летнюю супругу. Мужчина подвергся сильным избиениям и скончался от полученных травм. Женщине пригрозили ножом и заставили открыть сейф, откда подозреваемые похитили два миллиона рублей. После этого они связали ее и бросили в бассейн рядом с домом.

«По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц), ст. 162 УК РФ (разбой), ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ(покушение на убийство, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении СК РФ.

17 января в Колпине полицейские задержали 20-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке изнасилования 12-летней девочки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.