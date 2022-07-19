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На Украине пропала отчисленная за антивоенный пост студентка

Mash: мать отчисленной за антивоенный пост украинской студентки сообщила о ее исчезновении
Эльвира Хоменко

Эльвира Хоменко. Фото: телеграм-канал «Mash»

Мать украинской студентки, отчисленной из вуза за антивоенный пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), сообщила о ее исчезновении. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Эльвира Хоменко училась на четвертом курсе Белоцерковского аграрного университета. Как ранее сообщило украинское издание «Страна», на днях девушка сделала в соцсетях публикацию, в которой заявила, что не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) деньгами, так как не поддерживает убийства. Самое разумное решение для украинской армии — это сложить оружие и «принять врага с добром», считает девушка.

Алевтина Запольская
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