На Украине пропала отчисленная за антивоенный пост студентка

Mash: мать отчисленной за антивоенный пост украинской студентки сообщила о ее исчезновении

Мать украинской студентки, отчисленной из вуза за антивоенный пост в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена), сообщила о ее исчезновении. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Эльвира Хоменко училась на четвертом курсе Белоцерковского аграрного университета. Как ранее сообщило украинское издание «Страна», на днях девушка сделала в соцсетях публикацию, в которой заявила, что не помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) деньгами, так как не поддерживает убийства. Самое разумное решение для украинской армии — это сложить оружие и «принять врага с добром», считает девушка.