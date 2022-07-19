США собрались во что бы то ни стало освободить своих граждан за рубежом

Госдеп заявил о намерении освободить задержанных за рубежом американцев

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал, что США собираются во что бы то ни стало освободить своих граждан, которые были задержаны за рубежом. По его словам, для этого Вашингтон намерен принимать «трудные решения», сообщает РИА Новости.

«Мы нацелены сделать все, что в наших силах, дабы обеспечить освобождение американских граждан, которые удерживаются в заложниках, либо были несправедливо задержаны в других странах. Это, в частности, включает принятие сложных решений», — заявил представитель Госдепа.

Одним из таких решений, как объяснил Прайс, является возвращение отбывавшего девятилетний тюремный срок за нападение на представителей правоохранительных органов в России американца Тревора Рида. Его обменяли на российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США. Прайс подчеркнул, что участие в обмене принимал лично президент Джо Байден.

Ранее в Херсоне задержали проживавшего в городе гражданина США Суеди Мурекези. Позже он оказался в заключении в Донецкой народной республике (ДНР), его обвинили в участии в проукраинских митингах.