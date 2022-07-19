Стали известны подробности о новом типе гарантии на технику в России

Президент АКИТ Соколов: новый тип гарантии в России заменит сервис от производителя

Российские ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), станут предоставлять на технику, ввезенную по параллельному импорту, собственные гарантии. Это позволит покупателям быть уверенными в покупках, заявил президент АКИТ Артем Соколов. Подробности о новом типе гарантии он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

Гарантии де-факто нет

Стало известно, что ретейлеры, которые входят в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ) пообещали предоставить покупателям годовую гарантию на сложную электронику, ввезенную в Россию по параллельному импорту.

«Делается это потому, что сейчас все товары, которые параллельным путем заезжают, гарантии де-факто не имеют никакой. Производитель, когда делал товары для другой страны, ну, например, для Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), он и предусмотрел гарантию для ОАЭ, но никак не для России. В нашей стране эта гарантия действовать не будет», — сообщил Соколов.

Компании, поддержавшие предложение

На данный момент поддержали такой подход несколько крупных ретейлеров, входящих в ассоциацию, сообщил президент АКИТ. Он добавил, что их предложение абсолютно легитимно по закону о защите прав потребителей и объяснил, что ранее ретейлеры не задумывались о собственной гарантии, потому что это брал на себя производитель.

«Уже поддержали предложение "М.Видео", "Эльдорадо", "Ситилинк", DNS, "Все инструменты", "Яндекс.Маркет" и Ozon. Это тот пул компаний, который либо уже сейчас предоставляет, либо в ближайшее время начнет предоставлять год гарантий на технически сложные товары: электроника, бытовая техника и электроинструменты», — сказал он.

Соколов объяснил, что условия в обеспечении гарантии у разных ретейлеров могут быть разные. Зависеть они будут от того, в каком регионе находится клиент, и от возможностей самого ритейлера, добавил он.

Гарантия будет обеспечиваться либо самим ретейлером, либо сервисным центром, с которым будет заключен договор Артем Соколов президент АКИТ

Привлечение новых ретейлеров

При этом президент АКИТ не сомневается в том, что к их предложению могут присоединиться и другие российские ретейлеры. «Мы будем очень активно анонсировать этот новый подход и постараемся привлечь как можно больше ретейлеров. Несмотря на то что те, кто уже сейчас участвует, — это достаточно большой объем рынка, в то же время я уверен, что и другие компании, которые заботятся о своих клиентах и хотят сделать для них комфортными покупки в своих магазинах, тоже присоединятся к этому подходу. Это было бы очень хорошо», — заключил он.

28 июня президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт. Параллельный импорт предполагает ввоз товара в страну без разрешения правообладателя, например, при посредничестве третьих компаний. В список включены товары, которые прекратили поступать на российский рынок.