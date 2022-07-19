В России выросла доля положительных тестов на COVID-19 в частных лабораториях

Доля положительных ПЦР-тестов на COVID-19 в частных лабораториях выросла в несколько раз

В частных лабораториях России доля положительных результатов ПЦР-тестов на коронавирус выросла в июле в несколько раз. Об этом сообщили представители компаний, пишет ТАСС.

В частности, в «Инвитро» доля положительных результатов растет примерно вдвое еженедельно. По словам главного врача клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрея Позднякова, новую волну COVID-19 стоит ожидать в ближайшее время, так как выявляемость инфекции растет при одинаковом объеме тестирования.

«На данный момент доля положительных результатов ПЦР-тестирования составляет более пяти процентов, это данные по всей сети "Инвитро" на территории России. О новой волне можно говорить при 10 процентах: если каждый десятый будет инфицирован, соответственно, будет далее заражать контактных, вирус будет быстро распространяться и дальше», — считает Поздняков.

Врач отметил, что в Москве и области к концу прошедшей недели в «Инвитро» был зафиксирован разовый подъем суточного процента положительных результатов ПЦР-тестирования на коронавирус до девяти процентов. С данными Позднякова схожа информация врача-эксперта лаборатории «Гемотест» Оксаны Гизингер — она сообщает, что доля положительных результатов на COVID-19 увеличилось втрое по сравнению со второй половиной июня.

В «Гемотесте», по ее словам, спрос на диагностику инфекции вырос на 10 процентов по итогам прошедших двух недель. Наиболее спрос заметен в Камчатском крае, Башкирии и Республике Коми, а также в Свердловской и Калининградской областях. Гизингер объяснила это ростом заболеваемости, который связан с распространением субвариантов омикрона и снижением коллективного иммунитета.

Рост числа желающих пройти ПЦР-диагностику зафиксировали и в «Медси». Там отметили, что в июле спрос на тестирование по сравнению с первым месяцем лета увеличился на 10 процентов. Увеличение спроса зафиксировали в Московском регионе — в Санкт-Петербурге же, напротив, спрос на ПЦР-тесты снижается.

14 июля глава Роспотребнадзора Анна Попова предрекла рост заболеваемости COVID-19 в стране из-за подвидов омикрона. В то же время их распространение не ведет к более тяжелому течению заболевания и увеличению количества занятых коек, уточнила глава службы. В Роспотребнадзоре не увидели необходимости в ограничениях из-за коронавируса на уровне всей России.