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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию после появления новых подвидов омикрона

Анна Попова предрекла рост заболеваемости COVID-19 в России из-за подвидов омикрона

Фото: Максим Шеметов / Reuters

В России ожидается рост заболеваемости COVID-19 из-за новых подвидов штамма омикрона. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее оценку ситуации приводит «Интерфакс».

В то же время главный санитарный врач страны пояснила, что их распространение не ведет к более тяжелому течению заболевания и к увеличению количества занятых коек.

Однако, по словам главы Роспотребнадзора, уже сейчас наблюдается рост количества новых случаев COVID-19 в Москве. Вместе с тем готовность к новым вызовам должна быть высокой, подчеркнула Попова.

Накануне в оперштабе сообщили, что в Москве четвертый день подряд растет число выявленных случаев коронавируса.

До этого в Роспотребнадзоре рассказали, что доля вариантов омикрона BA.4 и BA.5 за две недели возросла до 38,86 процента.

Ранее академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Лентой.ру» допустил, что пик новой вспышки коронавирусной инфекции в России ожидается осенью, так как число всех заболеваний, которые распространяются воздушно-капельным путем, увеличивается в это время года.

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Анна Щербакова
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