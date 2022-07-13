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Роспотребнадзор оценил долю роста новых вариантов омикрона в России

Роспотребнадзор: доля вариантов омикрона BA.4 и BA.5 за две недели возросла до 38,86%

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Доля новых вариантов омикрон-штамма коронавируса BA.4 и BA.5 среди выявляемых случаев в России возросла за последние две недели до 38,86 процента. Такую оценку дали в пресс-службе Роспотребнадзора по итогам селекторного совещания, сообщает ТАСС.

По данным ведомства, за последние две недели к линии BA.1 омикрона отнесено 3,8 процента от общего количества сиквенсов, к линии BA.2 — 56,13 процента, к линиям BA.4/BA.5 - 38,86 процента, к дельта-штамму — 1,21 процента.

Ранее академик Российской академии наук (РАН), доктор медицинских наук, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Лентой.ру» заявил, что пик новой вспышки коронавирусной инфекции в России ожидается осенью, так как число всех заболеваний, которые распространяются воздушно-капельным путем, увеличивается в это время года. Он напомнил россиянам о необходимости ревакцинации.

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Марина Совина
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