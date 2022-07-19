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В Совфеде оценили угрозы Киева использовать HIMARS для атаки на Крымский мост

Сенатор Ковитиди заявила, что РСЗО HIMARS не являются угрозой Крыму и Черноморскому флоту

Фото: Romeo Ranoco / Reuters

Сенатор от Республики Крым, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди в своем Telegram-канале оценила планы Украины нанести удары по Крымскому мосту и Черноморскому флоту после получения американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. По ее словам, планы Киева обречены на провал.

«Крымский мост не достать, даже если Пентагон отправит Украине HIMARS [с еще большей дальностью], в заданных параметрах эти вооружения не могут быть угрозой Крыму, а тем более Черноморскому флоту», — написала член Совфеда.

Она подчеркнула, что HIMARS не сможет преодолеть расстояние от Одессы или Очакова до Керчи, поэтому Киев не сможет использовать РСЗО так, как угрожает это сделать. Ковитиди также высмеяла украинские власти за то, что решение об атаке Черноморского флота России принимает не глава государства или оборонное ведомство, а заместитель министра обороны Владимир Гаврилов.

Ранее журналист из США Джейми Деттмер рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский испытывает страх, что Россия задействует тактику «генерала Мороза» для решения украинского вопроса. По его словам, холода могут вынудят Европу уступить России в области санкций и поставок оружия Украине взамен на импорт газа для обогрева домохозяйств и функционирования экономики.

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Марина Совина
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