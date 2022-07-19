Клинический психолог назвала способ справиться с тревогой от событий в мире

Психолог Лиз Дегуайр: чтобы справиться с тревогой, нужно ограничить просмотр новостей

Чтобы справиться с тревогой, нужно ограничить просмотр новостей и больше концентрироваться на хороших событиях, считает клинический психолог и кандидат медицинских наук Лиз Дегуайр. Способ преодолеть беспокойство по поводу ситуации в мире она назвала в статье для Psychology Today.

Психолог отметила, что многие ее знакомые и клиенты постоянно находятся в стрессе из-за нестабильной ситуации в мире. Кто-то, по ее словам, сильно переживает из-за военных конфликтов, других беспокоит рост цен, третьи переживают из-за стрельбы в школах, четвертые предрекают конец демократии, а пятые и вовсе ждут конца света. «Особенно легко поддаться негативу и пессимизму из-за 24-часового цикла новостей», — подчеркнула Дегуайр.

Она уверена, что жизнь в страхе вредит психическому здоровью человека, а также порождает тревогу и панику. «Страх также влияет на наше физическое здоровье, делая нас более склонными к болезням, сердечным заболеваниям и раку», — предупредила психолог. Чтобы избежать плачевных последствий, Дегуайр рекомендовала меньше смотреть и читать новости, которые являются главным триггером беспокойства. Вместо этого она дала совет слушать музыку, чтобы поднять настроение.

Также она предложила больше концентрироваться на хороших событиях. «Обратите внимание на хорошее: наш мозг естественным образом сосредотачивается на проблемах и заботах. Именно так мы эволюционировали, и это сохранило жизнь нашему виду», — объяснила психолог. Однако, по ее словам, у людей, которые слишком зацикливаются на негативе, скапливается напряжение в теле, что приводит к болезненным ощущениям. Также их сердечно-сосудистая система постоянно перегружена.

Еще один совет от Дегуайр — чаще бывать на свежем воздухе, а также обращать внимание на собственную жизнь и наполнять ее приятными событиями. Немаловажно, по мнению психолога, сохранить надежду в светлое будущее. «Человечество пережило много темных времен. Люди пережили мировые войны, эпидемии, рабство и многие другие ужасы. Мы более устойчивы, чем нам кажется», — успокоила она. «Надежда может показаться наивной, но этот тот фундамент, который поддерживает нас, когда мы страдаем. Надежда дает нам энергию, чтобы продолжать двигаться дальше», — заключила специалист.

Ранее психолог Надежда Кутузова назвала два действенных способа избавления от стресса. Она дала совет бороться с тревогой либо через тело, либо через сознание с помощью специальных упражнений.