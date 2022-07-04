Психолог назвала два действенных способа избавления от стресса

Психолог Кутузова посоветовала иглотерапию и медитации для избавления от стресса

Иглотерапия и медитации помогают избавиться от стресса и снять напряжение, утверждает психоаналитический психолог, групповой аналитик Надежда Кутузова. Действенные способы избавления от стресса она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Кутузова отмечает, что, если человек хочет чувствовать себя более отдохнувшим и расслабленным, этого можно достичь двумя путями. Первый из них — работа с телом. «Есть огромное количество методик. Дыхательные упражнения, разного рода пранаямы, в этом очень сильна именно йога», — объясняет она. По ее словам, дыхательные практики приведут тело в состояние баланса и положительно повлияют на психику. Для работы с телом она также посоветовала рефлексотерапию и иглотерапию.

Мысли становятся упорядоченными, менее тревожными, уходят какие-то фантазии беспокоящие или страх за будущее Надежда Кутузова психоаналитический психолог, групповой аналитик

Второй путь расслабления, который выделяет Кутузова, — работа с собственным сознанием. «Это путь медитаций, аффирмаций. Всех тех упражнений, которые помогают нам менять собственные убеждения относительно реальности, а также восприятие происходящих событий», — отмечает она.

По словам Кутузовой, сегодня существует огромное количество приложений для расслабления и медитаций, которые помогут восстановить энергию и снизить уровень стресса.

Кутузова добавила, что если человек будет подходить к решению проблемы стресса комплексно, используя сразу два пути, то может стать более спокойным, устойчивым и полным сил.

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