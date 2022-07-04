Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог назвала два действенных способа избавления от стресса

Психолог Кутузова посоветовала иглотерапию и медитации для избавления от стресса

Фото: Antonika Chanel / Unsplash

Иглотерапия и медитации помогают избавиться от стресса и снять напряжение, утверждает психоаналитический психолог, групповой аналитик Надежда Кутузова. Действенные способы избавления от стресса она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Кутузова отмечает, что, если человек хочет чувствовать себя более отдохнувшим и расслабленным, этого можно достичь двумя путями. Первый из них — работа с телом. «Есть огромное количество методик. Дыхательные упражнения, разного рода пранаямы, в этом очень сильна именно йога», — объясняет она. По ее словам, дыхательные практики приведут тело в состояние баланса и положительно повлияют на психику. Для работы с телом она также посоветовала рефлексотерапию и иглотерапию.

Мысли становятся упорядоченными, менее тревожными, уходят какие-то фантазии беспокоящие или страх за будущее

Надежда Кутузовапсихоаналитический психолог, групповой аналитик

Второй путь расслабления, который выделяет Кутузова, — работа с собственным сознанием. «Это путь медитаций, аффирмаций. Всех тех упражнений, которые помогают нам менять собственные убеждения относительно реальности, а также восприятие происходящих событий», — отмечает она.

По словам Кутузовой, сегодня существует огромное количество приложений для расслабления и медитаций, которые помогут восстановить энергию и снизить уровень стресса.

Материалы по теме:
Тема ментального здоровья захватила интернет. Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
Тема ментального здоровья захватила интернет.Чем опасен интерес россиян к психическим расстройствам?
9 марта 2022
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется» Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
«Выиграет тот, кто быстро сориентируется»Как взять эмоции под контроль, помочь близким и найти себя в трудное время?
20 марта 2022

Кутузова добавила, что если человек будет подходить к решению проблемы стресса комплексно, используя сразу два пути, то может стать более спокойным, устойчивым и полным сил.

Ранее психиатр Виктория Читлова рассказала о неожиданной связи между одиночеством и болезнями. По ее словам, затянувшееся одиночество может привести к проблемам с сердцем и ЖКТ.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
В Кремле отреагировали на протесты в Каракалпакстане
В Каракалпакстане задержали более 100 человек
В Кремле отреагировали на задержание хоккеиста сборной России Федотова
В России рассказали о возможности Су-35 выполнять задачи «летающего радара»
Шольц объяснил невозможность передачи военной помощь Киеву с интенсивностью США
Путин отказался поздравлять США с Днем независимости
Назван срок возможного отказа Европы от газа из России
Блогерша показала идеальное платье для женщин с большой грудью
Москвичка попала в больницу после изнасилования на домашней вечеринке
Россияне описали изменения цен в магазинах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.