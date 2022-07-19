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Букмекеры предсказали победу Трасс на выборах премьера Британии

Глава МИД Британии Трасс стала фаворитом на выборах премьера страны по версии букмекеров

Фото: Jonathan Hordle / Getty Images

Глава МИД Британии Лиз Трасс стала фаворитом на выборах нового премьер-министра Великобритании по версии одной из крупнейших букмекерских контор страны Ladbrokes.

Ранее букмекеры предсказали победу замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, но теперь она опустилась на третье место, уступив Трасс и бывшему главе Минфина Риши Сунаку. В случае победы Трасс на выборах лидера Консервативной партии каждые поставленные 10 фунтов стерлингов принесут выигрыш только в 11 фунтов — это значит, что за ее победу высказалось большинство участников этого пари.

19 июля издание Independent констатировало, что в гонке за пост премьер-министра Британии остались только трое кандидатов — борьбу за пост лидера британских консерваторов продолжат экс-глава британского Минфина Риши Сунак, министр иностранных дел страны Лиз Трасс и заместитель министра торговли Пенни Мордонт. В ходе сегодняшнего голосования за Сунака проголосовали 118 депутатов. Мордонт обогнала Трасс и заняла второе место с 92 голосами против 86.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.

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Дмитрий Сотак
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