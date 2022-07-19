Букмекеры предсказали победу Трасс на выборах премьера Британии

Глава МИД Британии Трасс стала фаворитом на выборах премьера страны по версии букмекеров

Глава МИД Британии Лиз Трасс стала фаворитом на выборах нового премьер-министра Великобритании по версии одной из крупнейших букмекерских контор страны Ladbrokes.

Ранее букмекеры предсказали победу замминистра по международной торговле Пенни Мордонт, но теперь она опустилась на третье место, уступив Трасс и бывшему главе Минфина Риши Сунаку. В случае победы Трасс на выборах лидера Консервативной партии каждые поставленные 10 фунтов стерлингов принесут выигрыш только в 11 фунтов — это значит, что за ее победу высказалось большинство участников этого пари.

19 июля издание Independent констатировало, что в гонке за пост премьер-министра Британии остались только трое кандидатов — борьбу за пост лидера британских консерваторов продолжат экс-глава британского Минфина Риши Сунак, министр иностранных дел страны Лиз Трасс и заместитель министра торговли Пенни Мордонт. В ходе сегодняшнего голосования за Сунака проголосовали 118 депутатов. Мордонт обогнала Трасс и заняла второе место с 92 голосами против 86.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.