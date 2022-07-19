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В гонке за пост премьера Британии остались трое кандидатов

Independent: борьбу за пост премьер-министра Британии продолжат Сунак, Трасс и Мордонт

Фото: Martyn Wheatley / Global Look Press

В гонке за пост премьер-министра Британии остались только трое кандидатов — борьбу за пост лидера британских консерваторов продолжат экс-глава британского Минфина Риши Сунак, министр иностранных дел страны Лиз Трасс и заместитель министра торговли Пенни Мордонт. Об этом сообщает Independent.

Бывший министр Великобритании по вопросам равенства и местного самоуправления Кеми Баденох по итогам четвертого тура выборов набрала лишь один голос. По словам главы так называемого «комитета 1922» (парламентской группы от Консервативной партии в Палате общин Великобритании) сэра Грэма Брэди, Баденох за время выборной гонки получила меньше всех голосов (59).

В ходе сегодняшнего голосования за Сунака проголосовали 118 депутатов. Мордонт обогнала Трасс и заняла второе место с 92 голосами против 86.

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Следующие туры голосования будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента. Каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. После этого победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч.

Ранее экс-глава Минфина в очередной раз набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьер-министра королевства. Сунак отдали 115 голосов.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.

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Анжелика Бережная
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