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Определился лидер третьего тура выборов премьера Великобритании

Sky News: экс-глава Минфина Британии Риши Сунак лидировал в третьем туре выборов премьера

Фото: John Sibley / Reuters

Экс-глава Минфина Великобритании Риши Сунак в очередной раз набрал наибольшее количество голосов в третьем туре выборов премьер-министра королевства. Лидер определился по итогам голосования, объявил в понедельник, 18 июля, глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по его итогам. Об этом сообщает телеканал Sky News.

В четвертый тур, кроме Сунака, набравшего 115 голосов, вышли замминистра по международной торговле Пенни Мордонт (82 голоса), глава МИД Лиз Трасс (71 голос) и бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок (58 голосов). Глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат выбыл из борьбы за посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Он получил меньше всего голосов коллег по фракции — 31.

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Следующие туры голосования будут проходить до тех пор, пока не останутся два основных претендента, каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим числом голосов. После этого победителя из двух «финалистов» выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Четвертый тур намечен на вторник, 19 июля.

Ранее во время дебатов кандидаты на пост премьер-министра Великобритании отказались брать к себе в кабмин уходящего главу правительства Бориса Джонсона. Во время прений модератор дискуссии Джули Этчингем спросила, кто хотел бы видеть Джонсона в своей команде и на какой должности. Однако никто из участников дебатов не поднял руку.

7 июля премьер-министр Британии Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй в 2019 году, объявил об уходе с поста премьера страны и главы Консервативной партии. Решение связано с секс-скандалом, вызванным пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. При этом Джонсон подчеркнул, что не будет публично поддерживать ни одного из кандидатов.

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Марина Совина
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