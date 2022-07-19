Побывавшая в Турции россиянка рассказала о мести турка после отказа в знакомстве

Автор блога на «Яндекс.Дзен» узнала, что отвергнутый турок из мести подключил SMS-бомбер

Российская туристка, побывавшая на отдыхе в Турции, рассказала, что отказ подруги знакомиться с сотрудником отеля обернулся для девушки подключением SMS-бомбера. О способе мести отвергнутого турка она узнала и написала в личном блоге «Крит. Греция. Весь Свет» на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, «все начиналось весьма невинно»: сотрудник турецкого отеля вначале передал ее подруге записку с нарисованными ручкой сердечками и своим номером, а затем угостил девушек арбузом. Потом молодой человек попросил понравившуюся ему россиянку сфотографировать его на ее телефон, а получившееся фото отправить ему на WhatsApp — мужчина объяснил, что забыл свой гаджет дома.

«А потом начались сообщения: "привет", "как дела", "пойдем вечером погуляем на пляж, а потом пить виски ко мне домой", "пришли свое фото..."», — рассказала автор блога.

После неудачных попыток завязать знакомство мужчина «вроде успокоился», однако спустя какое-то время подруга путешественницы вдруг начала массово получать сообщения с кодами подтверждений от разных магазинов, в которых ни разу не была. Выяснилось, что девушке кто-то подключил SMS-бомбер — на заданный номер автоматически отправлялись SMS c целью вывести человека из себя. Как объяснила россиянка, часто это делается из мести, так как отключить такую рассылку нельзя.

«Потом вроде все утихло, но горячий турецкий парень написал ей, когда она уже была дома, и опять получил отказ на просьбу созвониться по видеосвязи. После этого шквал SMS-сообщений усилился. Конечно, возможно, это совпадение, но что-то я в этом сильно сомневаюсь», — поделилась мнением туристка.

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