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В ВОЗ призвали перенять опыт стран Азии в противодействии вспышкам вирусов

Европейское бюро ВОЗ призвало адаптироваться к новой реальности из-за пандемии COVID-19

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Государствам мира следует адаптироваться к новой реальности из-за пандемии COVID-19 и перенять опыт стран Азии в противодействии вспышкам вирусов. С таким призывом к мировому сообществу обратился директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, передает Reuters.

По его словам, странам мира необходимо вернуться к ношению масок и ускорить вакцинацию в связи распространением омикрон-штамма коронавируса BA.5. «Мы наблюдаем рост случаев [заболевания коронавирусом]», — заявил Клюге, отметив, что общество не готово к новым локдаунам.

Ранее глава Европейского бюро ВОЗ рассказал о новой волне коронавируса в Европе, вызванной подвариантами штамма омикрон. Он отметил, что каждый доминирующий подвариант передается значительно быстрее, чем предыдущие сублинии вируса. Так, на прошлой неделе в европейском регионе выявили около трех миллионов инфицированных, что составляет почти половину всех новых заражений в мире.

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Анжелика Бережная
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