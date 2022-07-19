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Психолог назвала способ забыть о работе во время отпуска

Кандидат наук Колосова: перед отпуском нужно составить график просмотра рабочей почты

Фото: Chen Mizrach / Unsplash

Перед отпуском нужно составить график просмотра рабочей почты и спланировать каждый день, считает кандидат психологических наук Светлана Колосова. Способ забыть о работе во время отпуска она назвала в интервью для News.ru.

По словам психолога, мысли о рабочих задачах в течение отдыха — нормальное явление, но чтобы полноценно восстановить силы, стоит все же не углубляться в подобные размышления. «Не нужно засыпать с этими мыслями на ночь. Когда вы идете в отпуск, надо четко сделать график, когда смотреть рабочие материалы», — объяснила Колосова. Она посоветовала заранее подготовить шаблон ответов для почты, чтобы не отвлекаться на это в неподходящий момент: «Если что-то срочное, то вы отвечаете, а если нет, то пишете заготовленную фразу: "Я в отпуске. В случае срочной необходимости вы можете связаться с..."».

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Чтобы «выпрыгнуть» из рабочего ритма и провести свободное от рутинных дел время с пользой, Колосова порекомендовала написать план на каждый день отпуска, чтобы не тратить время на занятия, вроде бесцельного просмотра телевизора или «зависания» в гаджете.

«Очень важно понять, что, если ты остановишься, ничего плохого на работе, даже в мире, не случится», — заключила Светлана Колосова.

Ранее психолог Джефф Комер назвал способ понравиться работодателю на собеседовании. Он уверен: чтобы убедить работодателя, что человек вписывается в коллектив, нужно продемонстрировать схожесть своих ценностей с корпоративными.

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Елена Матвиенко
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