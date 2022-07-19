Российских полицейских отстранили от работы из-за обвинений в изнасиловании

В Москве россиянка обвинила полицейских в изнасиловании в отделе после задержания

В Москве девушка обвинила полицейских в изнасиловании, на время разбирательства сотрудников отстранили от работы. Об этом во вторник, 19 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 4 июля россиянка была остановлена для проверки документов. По словам самих сотрудников это было сделано из-за распития девушкой вина на улице прямо из бутылки. На нее составили протокол и доставили в отдел полиции по району Замоскворечье. Задержанная утверждает, что там один из сотрудников надругался над ней.

Россиянка написала заявление в правоохранительные органы, делом занялись сотрудники Следственного комитета России (СКР). Заподозренные в насилии полицейские утверждают, что задержанная находилась в отделе полиции около 20 минут и все это время была под объективами камер наблюдения. Они рассчитывают, что видео докажет их невиновность.

2 декабря 2021 года сообщалось, что в Татарстане к девяти годам колонии строгого режима за изнасилование 16-летней школьницы приговорен бывший инспектор республиканского ГИБДД.