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Гастроэнтеролог предупредила об опасности лежания на диване сразу после еды

Гастроэнтеролог Слюняева заявила, что привычка лежать после еды приводит к сильной отрыжке

Фото: Roberto Nickson / Unsplash

Привычка ложиться на диван сразу после еды приводит к появлению сильной отрыжки и чувству жжения в груди, предупредила врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева. В беседе с «Аргументами и фактами» она рассказала и о других опасностях тихого часа после обеда.

Специалистка напомнила, что во время еды в организме вырабатываются желудочный сок, ферменты и желчь, которые необходимы для расщепления пищи и ее усвоения. На этот процесс требуется время. Но если отправиться лежать сразу после приема пищи, желудочный сок попадет в пищевод, объяснила Слюняева. «Следствием этого станет жжение в груди, кислый привкус во рту или отрыжка. Рефлюкс раздражает дыхательные пути и приводит к кашлю (что может стать причиной возникновения астмы)», — предупредила она.

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При этом в желудке будет недоставать кислоты, из-за чего в нем могут оставаться плохо переваренные кусочки пищи, которые начинают загнивать; начнет развиваться болезнетворная микрофлора, продолжила Слюняева. Также, по ее словам, лежание после еды может привести к обострению гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) или грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.

Специалистка добавила, что стоит подождать не менее получаса после обеда, прежде чем принимать горизонтальное положение или полностью откинуться на спинку рабочего кресла. Для сохранения хорошего самочувствия ужинать стоит минимум за три часа до отхода ко сну, заключила гастроэнтеролог.

Ранее врач общей практики Лариса Алексеева дала рекомендации по поводу увеличения продолжительности жизни. Она посоветовала людям полноценно отдыхать, двигаться минимум 30-40 минут в день, есть гречневую кашу и выпивать по бокалу красного вина.

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Наталья Обрядина
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