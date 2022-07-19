Российский врач рассказал о секретах долголетия

Врач Алексеева заявила, что красное вино может способствовать долголетию

Врач общей практики Лариса Алексеева дала рекомендации по поводу увеличения продолжительности жизни. Она посоветовала людям полноценно отдыхать, двигаться минимум 30-40 минут в день, есть гречневую кашу и выпивать по бокалу красного вина. О секретах долголетия, основанных на наблюдениях за пациентами, она рассказала «Ленте.ру».

«Однозначных советов для всех, конечно нет. Их вам никто не скажет, — заявила Алексеева. — Нельзя сказать, что подходит жителю гор точно так же поможет жителю мегаполиса».

Однако, добавила врач общей практики, исходя из собственных наблюдений, она выделила несколько продуктов и действий, регулярно делая которые, можно продлить свою жизнь.

Полноценный отдых

В первую очередь Алексеева посоветовала разграничивать время для работы и отдыха. Отдых не должен включать в себя только сон, предупредила она.

«Нужно все-таки отдыхать. И это должно быть не просто: пришли домой и легли спать. Он должен заключаться в переключении с одной деятельности на другую. Я, например, врач уже долгие годы, но я прихожу домой и вяжу. Это помогает мне концентрировать внимание и держать в тонусе мелкую моторику», — поделилась она.

Бокал красного

«Понятно дело, что алкоголь и здоровый образ жизни несовместимы, но бокал красного хорошего вина, действительно, может помочь прожить долгую и счастливую жизнь. Естественно, никто не рекомендует упиваться бочками этим вином. Но бокал красного вина не повредит никому», — заверила Алексеева.

Красное вино богато антиоксидантами, отметила она. При чем, чем его цвет гуще, тем оно полезнее и по своим свойствам и по витаминному составу, объяснила врач. В вине содержатся флавоноиды, витамины В, А, С, Е и микроэлементы йод, магний, фосфор, калий, железо. Также красное вино снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и понижает давление, резюмировала врач.

Питание

«По моим наблюдениям, те люди, которые живут до 95 лет и больше, питаются в основном кашами из круп. Гречневой кашей, в основном. Оливковым маслом, которое привычнее для средиземноморской кухни, они не питаются», — заметила Алексеева.

Долгожители также любят молочные продукты, которые согласно медицинским рекомендациям запрещены людям старше 45 лет, сообщила медик. Творог и молоко — это то, что наблюдаемые Алексеевой люди пожилого возраста, едят каждый день.

«Мясо практически не едят, только курицу, — рассказала медик. — Они остаются в здравом уме и хорошо сохраняются физически, потому что постоянно гуляют на свежем воздухе, ежедневно по 30-40 минут».

Те, кто уже «лег», как выразилась Алексеева, практически расписались в собственной беспомощности. Те же, кто продолжает двигаться даже в возрасте старше 90 лет, чувствуют себя хорошо и имеют меньше проблем с сердцем.

Умственная работа

«Я советую всем до старости все считать в уме. Вообще все. Ни используйте никакие машинки. И старайтесь рисовать и писать, чтобы моторику поддерживать и не забывать навык письма», — порекомендовала Алексеева.

Также врач посоветовала тренировать память. «Советую всем учить наизусть. Песню ли стихотворение, не важно. Обязательно нужно. Это очень продлевает продолжительность жизни», — заключила медик.