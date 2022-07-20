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В Херсоне задержали украинского агента

Силовики задержали в Херсоне украинского агента, передававшего координаты блокпостов

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские силовики в Херсоне задержали агента украинских спецслужб, который за деньги передавал координаты блокпостов Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По данным силовиков, Владислав Руденко 2002 года рождения был завербован украинскими спецслужбами в конце февраля. Молодой человек за деньги собирал данные о блокпостах российских войск.

4 июля его задержали во время комендантского часа и доставили в отдел полиции. В телефоне Руденко была найдена компометирующая переписка, после чего он начал давать признательные показания. По словам парня, в начале апреля он передал информацию о местонахождении пяти блокпостов и получил за это 2 тысячи гривен (более 3,7 тысяч рублей). За еще один блокпост украинские спецслужбы заплатили ему 400 гривен (около 750 рублей).

Кроме того, Руденко рассказал, что ему перечислили деньги на покупку пистолета для самообороны и предлагали уехать в Польшу через Крым в случае опасности. Оружие молодой человек покупать не стал, а деньги прогулял.

На допросе он заявил, что раскаивается в своих действиях.

Ранее завербованного украинскими спецслужбами мужчину задержали в Ростовской области. Мужчина должен был следить за передвижениями российской военной техники и собирать о ней сведения для передачи иностранной разведке.

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Алевтина Запольская
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