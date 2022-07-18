ФСБ задержала завербованного СБУ жителя ЛНР

ФСБ выявила в Ростовской области завербованного СБУ жителя ЛНР, он следил за техникой РФ

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя Луганской народной республики. Об этом ТАСС сообщила спецслужба.

Мужчина прибыл в регион, чтобы следить за передвижениями российской военной техники и собирать о ней сведения для передачи иностранной разведке.

По данным ФСБ, мужчина пересек границу в Ростовской области для выполнения задания 5-го управления департамента контрразведки СБУ.