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ФСБ задержала завербованного СБУ жителя ЛНР

ФСБ выявила в Ростовской области завербованного СБУ жителя ЛНР, он следил за техникой РФ

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали завербованного Службой безопасности Украины (СБУ) жителя Луганской народной республики. Об этом ТАСС сообщила спецслужба.

Мужчина прибыл в регион, чтобы следить за передвижениями российской военной техники и собирать о ней сведения для передачи иностранной разведке.

По данным ФСБ, мужчина пересек границу в Ростовской области для выполнения задания 5-го управления департамента контрразведки СБУ.

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Любовь Ширижик
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