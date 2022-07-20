Россия прокомментировала арест Финляндией 800 грузовых вагонов

Торгпред России в Хельсинки: арест 800 российских грузовых вагонов нельзя назвать разумным

Арест в Финляндии более 800 российских грузовых вагонов нельзя назвать разумным, сказал РИА Новости торгпред России в Хельсинки Антон Логинов.

«Нельзя назвать действия финского государственного железнодорожного оператора VR Group сколь-нибудь разумными и дальновидными, особенно в свете приостановки и последующего возобновления грузового сообщения в марте. В свете заявлений о стремлении к сворачиванию грузоперевозок очевидно, что это делается под давлением государства как основного акционера компании», — прокомментировал он ситуацию.

Критерий задержания — наличие грузоотправителя, получателя или владельца вагона в санкционных списках Евросоюза (ЕС). Большая часть подвижного состава была взята в лизинг у крупных компаний, попавших под санкции (Альфа-лизинг, ВТБ-лизинг, ГТЛК), отметил Логинов.

За последние месяцы бизнес в России сократили 140 финских компаний. Кроме того, сообщил торгпред, Финляндия ограничила для россиян покупку земельных участков. По словам Логинова, сейчас дочерняя компания российской «Интер РАО» RAO Nordic обсуждает с финским банком разморозку счета. Если это произойдет, то поставки электроэнергии из России в Финляндию восстановятся.