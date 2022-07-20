Ранее судимого россиянина обвинили в убийстве должника битой из-за денег

В Архангельске 44-летнего мужчину обвинили в убийстве должника битой из-за 16 тысяч рублей

В Архангельске 44-летнему местному жителю предъявили обвинение в самоуправстве и убийстве, совершенном с особой жестокостью. Об этом в среду, 20 июля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, утром 22 сентября прошлого года на улице Никитова нетрезвый россиянин встретил 41-летнего мужчину, который был должен ему 16 тысяч рублей. Фигурант стал угрожать знакомому и потребовал вернуть деньги, однако тот отказался и оскорбил его в ответ. После этого обвиняемый взял биту и в течение часа избивал должника, нанеся ему не менее 35 ударов по голове и телу.

Вечером того же дня от полученной закрытой травмы груди с повреждением внутренних органов пострадавший скончался в больнице. После задержания фигурант, которые ранее уже был судим за убийство, частично признал вину и рассказал, что не хотел убивать пострадавшего.

15 июля сообщалось, что в Архангельской области россиянка разозлилась на мать с деменцией и случайно забила ее до смерти.