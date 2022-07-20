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В ЛНР объяснили трудности украинских военных при обращении с западными РСЗО

Марочко связал языковой барьер с трудностями ВСУ при обращении с западными РСЗО

Фото: Kento Nara / Geisler-Fotopress / Globallookpress.com

Трудности украинских военных при обращении с реактивными системами залпового огня (РСЗО), которые поставляет Запад, связаны с языковым барьером. Об этом заявил офицер Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС .

«Большая часть инструкторов англоязычная, а тех, кто знает английский язык, в украинской армии крайне мало, поэтому прибегают к услугам переводчиков», — объяснил офицер.

По его словам, совместная работа Вооруженных сил Украины (ВСУ) и переводчиков в полевых условиях практически нереальна. Более того, гражданские переводчики опасаются ехать в зону специальной военной операции.

Ранее эксперты американского аналитического центра RAND Corporation рассказали о проблемах, с которыми сталкивается Украина при обращении с западным артиллерийским орудием. Аналитик Скотт Бостон пояснил, что украинцам непривычно иметь дело с вооружением несоветского происхождения.

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Анастасия Заикина
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