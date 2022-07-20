В США рассказали о починке машин на Украине молитвой и гаечным ключом

WSJ: Украина столкнулась с проблемами при обращении с западным артиллерийским орудием

Эксперты аналитического центра США RAND Corporation рассказали о проблемах, с которыми сталкивается Украина при обращении с западным артиллерийским орудием. Об этом сообщается в материале The Wall Street Journal (WSJ).

Аналитик Скотт Бостон заявил, что украинцам непривычно иметь дело с вооружением несоветского происхождения. «Многое из имеющегося у Украины — это наследие: 40-летние машины, которые чинят молотком и гаечным ключом, грубой силой, смазочными материалами и молитвой», — объяснил Бостон.

Он также добавил, что не следует питать иллюзии относительно уровня технологий, которые привлекают украинские механики. По его словам, их методы починки потребительского автомобиля далеки от использования портативных компьютеров, которые считывают показания датчиков внутри машины.

В публикации издания подчеркивается, что поставляемые Западом гаубицы M-777 или самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 имеют мало общего с украинским вооружением. Зарубежные артиллерийские системы имеют иную дальность стрельбы, запчасти и требования к техобслуживанию, предостерег соавтор доклада британского Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.

Ранее сообщалось, что главным приоритетом лета и осени этого года для США и НАТО стали большие поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тем не менее отмечается, что эффект от такой инициативы будет ощутим лишь следующей весной.