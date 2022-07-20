В ДНР рассказали о подавленных попытках ВСУ прорвать фронт у Угледара

Представитель НМ ДНР Басурин сообщил о подавленных попытках ВСУ прорвать фронт у Угледара

Официальный представитель Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Эдуард Басурин рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несколько раз за последнее время пытались прорвать фронт в районе Угледара, но все попытки были подавлены. Его слова со ссылкой на Первый канал приводит ТАСС.

«Попытки прорвать линию фронта на юге у противника не получаются, он несет потери, поэтому там статично находимся и мы, и они», — сообщил Басурин.

Он пояснил, что одна попытка близ Угледара предпринималась на позиции, которую контролируют российские войска, другая — на позиции войск ДНР. Обе оказались неудачны, утверждает Басурин.

18 июля Басурин заявил, что войска ДНР взяли Авдеевку в полукольцо.