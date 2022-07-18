В ДНР сообщили о взятии Авдеевки в полукольцо

Басурин заявил о взятии Авдеевки в полукольцо силами Народной милиции ДНР

Войска Донецкой народной республики (ДНР) взяли Авдеевку в полукольцо. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин, его слова приводит ТАСС.

«Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом», — сказал он.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что приказ украинского командования на поэтапный вывод подразделений из Северска может свидетельствовать о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) возвести новый рубеж обороны. «С мест сообщают, что ВСУ активно возводят новый рубеж обороны с восточной стороны линии Славянск-Авдеевка», — сообщил он.