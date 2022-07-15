Военкор спрогнозировал начало генерального сражения за Донбасс

Военкор Коц: с уходом ВСУ из Соледара и Бахмута начнется генеральное сражение за Донбасс

Приказ украинского командования на поэтапный вывод подразделений из Северска может свидетельствовать о планах Вооруженных сил Украины (ВСУ) возвести новый рубеж обороны. Такие действия спрогнозировал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Сопротивление противника по линии Северск — Соледар — Бахмут сейчас подчинено одной цели. С мест сообщают, что ВСУ активно возводят новый рубеж обороны с восточной стороны линии Славянск-Авдеевка. Да, укрепления там находились и раньше. Но сейчас этот рубеж превращается в одну сплошную линию», — считает военкор.

По его мнению, уход из Северска может означать, что агломерация Славянск-Краматорск готова к длительной обороне. «Как только уйдут из Соледара и Бахмута, можно будет говорить о начале генерального сражения за Донбасс», — предположил Коц. Он также отметил, что с уходом из Северска можно говорить о начале битвы за Славянск.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что командование ВСУ приняло решение начать отступление из Северска и постепенно выводить местные подразделения на укрепленные участки фронта. По словам офицера, отвод украинских войск будет происходить поэтапно. Они продолжат оказывать посильное сопротивление.

Офицер Народной милиции ДНР Андрей Баевский, в свою очередь, сообщал, что союзным силам удалось взять под контроль большую часть Северска, а также подъездные пути к городу.