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Экспорт металлургической продукции из России назвали бессмысленным

Владелец НЛМК Лисин: экспорт металлургической продукции из России стал почти бессмысленным

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Экспорт металлургической продукции из России стал почти бессмысленным, сказал основной владелец «Новолипецкого металлургического комбината» (НЛМК) Владимир Лисин. Его слова приводит РИА Новости.

Текущую обстановку на рынке он назвал сложной и упомянул не только закрытие западных рынков, но и дорогой фрахт, дефицит стали и нарушение логистических цепочек. «Ситуация непростая. Наши коллеги активно высказывались на эту тему. На всю металлургическую отрасль России мы имели около 40 процентов экспорта», — прокомментировал он.

Лисин уточнил, что остаются азиатские направления с точки зрения логистики. «Если раньше экспортные поставки были локомотивом волатильности или снижения цен на российском рынке, то сейчас они работают в обратную сторону, фактически экспорт стал почти бессмысленным», — констатировал он.

В начале июля стало известно, что Китай, не имеющий собственной добычи палладия, неожиданно начал его экспортировать на фоне антироссийских санкций. По данным таможни страны, за январь-май КНР отправил 5,2 тысячи тройских унций этого металла в Италию, Канаду и Гонконг, в то время как в 2021 году экспорт был всего 55 тройских унций. Газета «Коммерсантъ» тогда заподозрила, что речь идет о металле российского происхождения, который КНР перепродает.

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Платон Щукин
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