Китай заподозрили в перепродаже российского металла

«Ъ»: Китай начал неожиданно экспортировать палладий

Китай, не имеющий собственной добычи палладия, неожиданно начал его экспортировать на фоне антироссийских санкций. По данным таможни страны, за январь-май КНР отправил 5,2 тысячи тройских унций этого металла в Италию, Канаду и Гонконг, в то время как в 2021 году экспорт был всего 55 тройских унций, пишет «Коммерсантъ».

Издание подозревает, что речь идет о металле российского происхождения, который КНР перепродает. Россия производит 40 процентов всего добываемого в мире палладия, крупным поставщиком также выступает ЮАР. При этом Китай — один из крупнейших покупателей: на страну приходится 30 процентов общемирового потребления металлов платиновой группы.

Производство и экспорт российского палладия не попало под санкции, но есть сложности с транспортировкой. Кроме того, London Platinum and Palladium Market приостановил статус надежного поставщика (good delivery) у двух российских аффинажных заводов.

Экспортируемый Китаем металл, вероятнее всего, имеет внекитайское происхождение, но называть его российским не совсем корректно, отметил Сергей Гришунин из Национального рейтингового агентства (НРА). По его мнению, металл мог быть куплен в ЮАР или Зимбабве.

Ранее США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной пошлиной. При этом палладий, платина, титан, часть продукции из чугуна и никеля в список не попали. Они являются стратегически важными товарами для Вашингтона и во многих случаях не имеют доступной замены.

Россия является крупнейшим экспортером палладия, в прошлом году объем поставок этого металла составил 6,5 миллиарда долларов.