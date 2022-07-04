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Китай заподозрили в перепродаже российского металла

«Ъ»: Китай начал неожиданно экспортировать палладий

Фото: Ольга Соколова / Globallookpress.com

Китай, не имеющий собственной добычи палладия, неожиданно начал его экспортировать на фоне антироссийских санкций. По данным таможни страны, за январь-май КНР отправил 5,2 тысячи тройских унций этого металла в Италию, Канаду и Гонконг, в то время как в 2021 году экспорт был всего 55 тройских унций, пишет «Коммерсантъ».

Издание подозревает, что речь идет о металле российского происхождения, который КНР перепродает. Россия производит 40 процентов всего добываемого в мире палладия, крупным поставщиком также выступает ЮАР. При этом Китай — один из крупнейших покупателей: на страну приходится 30 процентов общемирового потребления металлов платиновой группы.

Производство и экспорт российского палладия не попало под санкции, но есть сложности с транспортировкой. Кроме того, London Platinum and Palladium Market приостановил статус надежного поставщика (good delivery) у двух российских аффинажных заводов.

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Экспортируемый Китаем металл, вероятнее всего, имеет внекитайское происхождение, но называть его российским не совсем корректно, отметил Сергей Гришунин из Национального рейтингового агентства (НРА). По его мнению, металл мог быть куплен в ЮАР или Зимбабве.

Ранее США опубликовали список из 570 российских товаров с повышенной пошлиной. При этом палладий, платина, титан, часть продукции из чугуна и никеля в список не попали. Они являются стратегически важными товарами для Вашингтона и во многих случаях не имеют доступной замены.

Россия является крупнейшим экспортером палладия, в прошлом году объем поставок этого металла составил 6,5 миллиарда долларов.

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Платон Щукин
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