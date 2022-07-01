Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США отказались от увеличения пошлин на стратегические товары из России

РБК: США отказались от повышения пошлин на палладий, никель и титан из России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В перечне российских товаров, на ввоз которых в США теперь должна распространяться повышенная пошлина в 35 процентов, не оказалось важной продукции, традиционно закупаемой у России — палладия, родия, никеля, титана, пишет РБК на основании анализа опубликованной официальной документации.

Увеличение пошлин до 35 процентов к таможенной стоимости следует из апрельского решения отменить для России режим наибольшего благоприятствования в торговле. По умолчанию предполагалось, что пошлины должны были возрасти практически на все товары, но от такого решения отказались: был сформирован конкретный перечень.

В случае со стратегическими металлами американские компании во многих случаях лишены доступной замены: к примеру, импортный палладий более чем на треть обеспечивается Россией. Поэтому они вынуждены продолжать закупки у РФ, отмечало S&P Global в начале июня.

Среди тех товаров, на которые новый 35-процентный тариф распространяется, — сталь, несколько видов алюминиевой продукции, некоторые минералы и руды (например, соль, магнезит), химические соединения (технические кислоты, карбонаты), резина, древесина, бумага, компоненты авиационной техники.

В Вашингтоне поясняли ранее, что речь идет о продукции с годовой импортной стоимостью в 2,3 миллиарда долларов. Общий российский экспорт в США в прошлом году составлял около 30 миллиардов долларов, продукция примерно на 19 миллиардов теперь под санкциями (в основном это нефть и нефтепродукты). Таким образом, почти треть импорта осталась не затронута ни ограничениями, ни высокими тарифами.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Кадыров рассказал о значении Лисичанска для Украины
Рэпер Моргенштерн вернулся в Москву
Стало известно о задержании вратаря сборной России по хоккею
В Грузии нашли способ получить статус кандидата в ЕС
МИД назвал вступление Швеции и Финляндии в НАТО реальной угрозой России
В МИДе заявили о спокойном отношении к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
Северодонецкий завод «Азот» показали на видео с высоты птичьего полета
Медведев заявил о необходимости рассчитывать только на свои силы
Инспекторы ГИБДД перестанут фиксировать нарушения в ручном режиме
США отказались от увеличения пошлин на стратегические товары из России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.