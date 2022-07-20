В ДНР рассказали о планах ВСУ взять Донецк штурмом

Замглавы Мининформации ДНР Безсонов сообщил о планах ВСУ взять Донецк штурмом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно сообщали о планах взять Донецк штурмом, однако все эти попытки обречены на провал. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы Мининформации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, украинское командование пытается убедить граждан в скором наступлении на столицу ДНР, однако такой сценарий почти невозможен. Чиновник подчеркнул, что Киев попросту не располагает необходимыми для атаки ресурсами.

«Чтобы у них это получилось, им надо накопить большие силы под Донецком — раз в 20 увеличить силы — и штурмовать с нескольких сторон. Естественно, когда они начнут накапливать силы, то мы это заметим», — заявил Безсонов.

Он отказался сообщать, какими возможностями располагает Народная милиция на этот участке фронта, но уточнил, что их хватит для «накрытия» любого наступления неприятеля.

«Тех сил, что у них рассредоточены по донецкому направлению, не хватит, чтобы хоть где-то закрепиться», — подчеркнул замминистра.

Ближайшим к Донецку населенным пунктом, который до сих пор контролируется ВСУ, остается Авдеевка. Расстояние между ними не превышает 20 километров. В настоящее время на этом направлении развивается наступление российских войск, город взят в полукольцо.