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Фестиваль казачьей культуры пройдет в Томской области

В томском селе Кривошеино пройдет фестиваль казачьей культуры «Братина»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В селе Кривошеино Томской области 23 июля откроется X межрегиональный фестиваль «Братина». Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона, передает НИА Томск.

Мероприятие пройдет на территории музея казачьей культуры и быта под открытым небом. В фестивале примут участие делегации Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей, республик Алтай и Тыва, Красноярского и Алтайского краев.

Гостей фестиваля ждут выставка-ярмарка и мастер-классы, а также конкурс на лучший сувенир, отвечающий бренду праздника «Томская Братина». Гости смогут продегустировать национальные казачьи блюда, а также познакомиться с казачьим бытом, его укладами и обрядами.

В рамках фестиваля также пройдет концерт, на котором выступит Московский казачий хор.

Ранее сообщалось, что в Рязани с 22 по 23 июля пройдет кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров». Помимо кузнецов, в мероприятии также примут участие и гончары — они покажут древний способ обжига глиняных изделий. В двухдневную программу фестиваля входят мастер-классы, музыкальная программа, театрально-цирковое шоу, карнавальное представление, а также демонстрация обжига двухметровых скульптур из глины.

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Сергей Истомин
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