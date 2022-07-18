В Рязани пройдет кузнечный фестиваль с мастер-классами и карнавалом

В Рязани 22 и 23 июля пройдет фестиваль кузнецов и гончаров

В Рязани с 22 по 23 июля пройдет кузнечный фестиваль «Секреты средневековых мастеров». Об этом сообщают «Рязанские ведомости».

Свои умения продемонстрируют более 50 кузнецов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ярославской, Ульяновской, Калужской, Липецкой, Ивановской, Воронежской, Иркутской и Белгородской областей, а также из Чеченской Республики, Республики Татарстан, Донецкой народной республики и Белоруссии.

Помимо кузнецов, в мероприятии примут участие и гончары — они покажут древний способ обжига глиняных изделий.

В двухдневную программу фестиваля входят мастер-классы по ковке и созданию кузнечной композиции, музыкальная программа, театрально-цирковое шоу, карнавальное представление, а также демонстрация обжига двухметровых скульптур из глины.

17 июля в городе Старый Оскол Белгородской области впервые прошел фестиваль FeFEST, посвященный Дню металлурга. Прошли выступление мастеров кузнечного ремесла, фехтование, рок-концерт, выставки и мастер-классы. Гости также смогли увидеть конкурс скульптур из металла.