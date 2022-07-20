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Раскрыта стоимость самой дешевой квартиры для аренды в Москве

Kobaladze Realty: самую дешевую квартиру в Москве можно арендовать за 10 тыс. руб. в месяц

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В июне 2022 года самую дешевую квартиру в Москве можно снять за 10 тысяч рублей в месяц. Динамику цен на жилье для аренды в столице раскрыло агентство недвижимости Kobaladze Realty в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о студии площадью 17 квадратных метров недалеко от станции метро «Коммунарка». Отмечается, что в объекте отсутствует ремонт и ванная. При этом наиболее дорогую квартиру в Москве, по оценкам специалистов, можно арендовать за 4 миллиона рублей в месяц. Такой бюджет позволит снять жилье площадью 375 квадратных метров в центральном районе Хамовники.

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По данным аналитиков Kobaladze Realty, средняя арендная ставка в Москве с января по июнь включительно снизилась на 4,48 процента, до 68,3 тысячи рублей в месяц. Сильнее всего за указанный период подешевели двухкомнатные квартиры — на 10,7 процента, до 60,4 тысячи рублей в месяц.

Ощутимо снизились и арендные ставки «трешек» — на 8,9 процента, до 109,5 тысячи рублей в месяц. Минимально, по словам специалистов, подешевели съемные однокомнатные квартиры — на 0,8 процента, до 45,6 тысячи рублей.

Ранее аналитики «Жилфонда» выяснили, что россияне перестали арендовать дорогие квартиры — со ставками от 30 тысяч рублей в месяц в регионах и от 150 тысяч рублей в месяц в Москве. Спрос на объекты в такой ценовой категории, по словам специалистов, в первой половине 2022 года упал вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м.

Нина Ташевская
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