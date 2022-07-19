Россияне перестали арендовать один тип квартир

«Жилфонд»: спрос россиян на аренду дорогих квартир упал вдвое

В первой половине 2022 года россияне практически перестали арендовать дорогие квартиры — спрос на подобные объекты упал вдвое по сравнению с аналогичным периодом в 2021-м. К такому выводу пришли аналитики компании «Жилфонд» в своем исследовании, текст которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Речь идет о квартирах с арендными ставками от 30 тысяч рублей в регионах и от 150 тысяч рублей в месяц в Москве. «В сегменте дорогостоящих объектов аренды активности сейчас практически нет, многие некоторые объекты по несколько месяцев стоят пустыми. Вероятно, в ближайшей перспективе собственники таких объектов либо снизят цены на них, чтобы простимулировать спрос», — предположил директор компании «Жилфонд» Александр Чернокульский. При этом активность в сегментах в низком и среднем ценовых сегментах постепенно восстанавливается.

Однако в «Жилфонде» отметили, что 2022 год стал периодом постоянной смены курса в аренде. С начала года рынок аренды был активным — в январе объем сделок превысил на 20 процентов показатель за тот же месяц годом ранее. Наступивший в конце февраля кризис привел к временному затишью — в марте, по данным аналитиков, было заключено на 25 процента меньше договоров аренды, чем за аналогичный период в 2021-м. С мая на рынке выросла активность, и количество сделок вернулось на докризисный уровень.

Коме того, риелторы зафиксировали заметный прирост новых предложений — арендаторы стали высвобождать квартиры из-за релокации, потери источника дохода и поиска более удобных или дешевых вариантов. При этом заметно снизилась средняя стоимость аренды — в среднем на 20 процентов в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что по итогам первой половины 2022 года сильнее всего аренда однокомнатных квартир подешевела в Санкт-Петербурге — на 15 процентов, до 27,3 тысячи рублей в месяц. Среди лидеров по снижению цен оказались также Москва, Омск, Казань и Екатеринбург.