Названы города России с подешевевшей арендой «однушек»

«ЦИАН.Аналитика»: больше всего аренда однокомнатных квартир подешевела в Санкт-Петербурге

К концу первого полугодия 2022 года аренда однокомнатных квартир в среднем в России подешевела на 4 процента. Наибольшее снижение среди городов зафиксировали в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в исследовании «ЦИАН.Аналитики», сообщает РБК.

В Санкт-Петербурге аренда подешевела на 15 процентов до 27,3 тысячи в месяц. Городами с подешевевшей арендой «однушек» назвали Москву и Омск, где показатель снизился на 12 процентов, до 44,1 тысячи рублей и 13,8 тысячи рублей соответственно. Топ-3 списка замкнули Казань и Екатеринбург с динамикой в 8 процентов — стоимость аренды снизилась до 20 тысяч рублей и 19,8 тысячи рублей соответственно.

Что касается стоимости аренды двухкомнатных квартир, лидером стала Москва — аренда подешевела на 20 процентов. Ниже расположились Омск и Санкт-Петербург с динамикой в 16 процентов и 15 процентов соответственно. По данным аналитиков, единственным городом с подорожанием аренды стал Ростов-на-Дону, где аренда однокомнатных квартир повысилась на 8 процентов, двухкомнатных — на 17 процентов.

Ранее в ЦИАН выяснили, что к концу второго квартала 2022 года больше всего среди районов Москвы стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась в Даниловском — динамика в сравнении с первым кварталом достигла 20,6 процента. В списке также оказались Свиблово и Басманный район.