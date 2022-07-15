Названы районы Москвы с подешевевшей арендой «однушек»

ЦИАН: аренда «однушки» в Даниловском районе Москвы подешевела на 20,6 процента

К концу второго квартала 2022 года больше всего среди районов Москвы стоимость аренды однокомнатной квартиры снизилась в Даниловском — динамика в сравнении с первым кварталом достигла 20,6 процента. Об этом говорится в исследовании сервиса ЦИАН, сообщает РБК.

В среднем арендовать «однушку» в Даниловском районе стало возможно за 54,3 тысячи рублей. Одним из районов с подешевевшей арендой также назвали Свиблово — показатель снизился на 16,7 процента, до 42 тысяч рублей. Топ-3 списка замкнул Басманный район, где аренда подешевела на 16,6 процента, до 57,9 тысячи рублей. Ниже расположились Преображенское и Донской район с динамикой в 13,9 процента и 13,8 процента соответственно.

Снижение стоимости аренды эксперты объяснили сокращением доходов населения, из-за чего квартиросъемщики стали выбирать более доступные варианты. «Еще одним фактором снижения цен в Даниловском, Донском, Басманном районе, а также в Замоскворечье и Арбате является то, что много лотов было сдано сотрудникам международных компаний, которые после отъезда нанимателей выходили на рынок по более низким ставкам, чем раньше», — объяснила эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина.

Ранее эксперты онлайн-сервиса «Авито Недвижимость» пришли к выводу, что с апреля по июнь 2022 года в Москве снизилась средняя ставка долгосрочного найма квартир — показатель достиг 53 тысяч рублей. За три месяца аренда жилья в столице подешевела на 19 процентов.