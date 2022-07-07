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В Москве подешевела аренда квартир

«Авито Недвижимость»: средняя ставка аренды квартир снизилась на 19 процентов

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

С апреля по июнь 2022 года в Москве снизилась средняя ставка долгосрочного найма квартир — показатель достиг 53 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании онлайн-сервиса «Авито Недвижимость», сообщает РБК.

За три месяца аренда жилья в столице подешевела на 19 процентов. Эксперты объяснили динамику существенным превышением предложения над спросом — на рынок аренды вышли объекты, владельцы которых переехали. Интерес к жилью в аренду также уменьшился из-за снижения туристического потока.

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Кроме Москвы ставка значительно снизилась в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — на 10 процентов в каждом. Однако в некоторых городах аренда подорожала — больше всего в Сочи (на 29 процентов) и Севастополе (на 20 процентов).

«Рост ставки на долгосрочную аренду квартир в Сочи и Севастополе можно объяснить высоким сезоном — спрос летом на черноморском юге традиционно выше. В подавляющем же большинстве городов России мы видим постепенный переход от рынка арендодателя к рынку арендатора», — пояснили в сервисе.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что по предварительным итогам второго квартала 2022 года самыми популярными у арендаторов районами Москвы стали Северное Измайлово, Кузьминки и Некрасовка.

Нина Ташевская
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