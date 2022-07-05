Названы самые популярные у арендаторов районы Москвы

«Авито»: популярными у арендаторов в Москве стали районы Северное Измайлово и Некрасовка

По предварительным итогам второго квартала 2022 года самыми популярными у арендаторов районами Москвы стали Северное Измайлово, Кузьминки и Некрасовка. Локации столицы с высоким спросом на съемные квартиры назвали аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, пишет РБК.

Уровень спроса в каждом районе специалисты высчитывали, анализируя количество звонков и сообщений от потенциальных арендаторов за квартал. Лидером рейтинга оказался район Северное Измайлово, на который пришлось 2,5 процента от общего объема запросов. Средняя стоимость аренды квартиры в этом районе составляет 35 тысяч рублей в месяц — это соответствует показателю 2021 года.

Второе место занял район Кузьминки — на него пришлось более 2 процентов от всех звонков и сообщений. Средняя арендная ставка за квартал там уменьшилась на 9,5 процентов, до 38 тысяч рублей в месяц. Третью строчку занял район Некрасовка с 1,98 процента запросов — средняя стоимость аренды там снизилась за квартал на 11,4 процента, до 35 тысяч рублей в месяц. В пятерку лидеров также вошли районы Люблино (1,93 процента запросов) и Выхино-Жулебино (1,86 процента запросов) — средние арендные ставки в них держатся на уровне 45 и 40 тысяч рублей в месяц соответственно.

Аналитики «Авито Недвижимости» отметили, что в целом по Москве во втором квартале спрос на долгосрочную аренду увеличился на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и снизился на 4 процента относительно первого квартала текущего года.

Снижение стоимости аренды во многих районах специалисты связывают с сезонным фактором: по прогнозам экспертов, к концу лета рынок может ожить, а цены вырасти. Привлекательнее всего для квартиросъемщиков во втором квартале этого года оказались районы на востоке, юго-востоке и юго-западе столицы, заключили аналитики.

Ранее специалисты риелторской компании Est-a-Tet назвали локации Москвы с максимально подорожавшими квартирами в новостройках. Лидером рейтинга стал район Нагорный, в котором средняя цена квадратного метра во втором квартале 2022 года выросла на 26 процентов, до 453 тысяч рублей.