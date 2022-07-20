Чехия решила начать переговоры с США о покупке истребителей F-35

Минобороны Чехии намерено приобрести 24 американских истребителя F-35

Правительство Чехии приняло решение начать переговоры с США о покупке истребителей F-35 Lightning для нужд своих Военно-воздушных сил (ВВС), пишет Чешское информационное агентство.

Отмечается, что чешское Минобороны намерено приобрести 24 американских боевых самолета. Сейчас ВВС Чехии арендуют 14 истребителей, контракт на их использование закончится в 2027 году.

Ранее обозреватель The National Interest Крис Осборн объяснил, что истребители пятого поколения F-35 Lightning II имеют численное преимущество перед самолетами Су-57 в Европе. По его мнению, в перспективе США и другие страны НАТО будут использовать гораздо больше истребителей пятого поколения, чем Россия, которая в основном опирается на самолеты четвертого поколения.