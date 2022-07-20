В России предложили ввести уголовную ответственность за кражу данных

Депутат Госдумы Хинштейн предложил ввести уголовную ответственность за кражу личных данных

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн предложил ввести в России уголовную ответственность за кражу личных данных. Об этом пишет ТАСС.

«Считаю, что хищение персональных данных, особенно повлекшее какие-либо последствия, должно являться предметом уголовного наказания. В существующих сегодня в административном законодательстве мерах ответственности вина представляется несоразмерной тяжести содеянному», — заявил Хинштейн.

Депутат напомнил, что в настоящее время Минцифры и Роскомнадзор уже приступили к подготовке соответствующих законопроектов. По его словам, они предполагают установление уголовной ответственности за хищение личных данных и их незаконную передачу. Кроме того, в законопроектах предлагается усилить и расширить уже существующую административную ответственность за утечки, поскольку сейчас она касается только непосредственно тех, кто эту самую утечку осуществил, пояснил Хинштейн.

Кроме того, правительство России выступает за введение оборотных штрафов для компаний, допустивших утечку персональных данных, добавил парламентарий.

В апреле глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев выступил за введение оборотных штрафов за утечки данных. По его словам, действующие размеры штрафов не способны кардинально поменять подход бизнеса к обеспечению безопасности данных.