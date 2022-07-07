В России захотели ввести уголовную ответственность за утечки данных

Минцифры предложило ввести уголовную ответственность за тяжкие последствия утечек данных

Министерство цифрового развития (Минцифры) России разрабатывает закон, согласно которому для представителям бизнеса может грозить уголовная ответственность в случае, если допущенные ими утечки данных привели к тяжким последствиям. О том, что в стране захотели ввести такую меру, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна.

«Есть тема о том, чтобы ввести уголовную ответственность для тех, кто утечки допустил, если это повлекло самые тяжкие последствия», — описал глава комитета предложение Минцифры. Он уточнил, что к тяжким последствиям будут относиться, к примеру, инвалидность или смерть человека после публикации в интернете его персональных данных.

Закон также предусматривает административную ответственность, добавил Хинштейн. Штраф для должностных лиц может составить от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц и индивидуальных предпринимателей — один процент от совокупной выручки за год.

Помимо того, закон может вводить ответственность для лиц, которые после утечки станут незаконно распространять личные данные. По словам Хинштейна, насколько ему известно, пока нет решения о том, будет ли им грозить уголовная или административная ответственность.

Руководитель комитета добавил, что инициативу планируют внести в Госдуму осенью.

В мае сообщалось, что Минцифры согласовало законопроект, вводящий оборотные штрафы для компаний за утечку личных данных. Отмечалось, что нарушителей могут оштрафовать на один процент от годового оборота. Если компания не сообщит Роскомнадзору об утечке в течение суток, то размер взыскания увеличится до трех процентов.

Минцифры предложило ввести оборотные штрафы для бизнеса за утечку персональных данных в апреле. Говоря о подготовке соответствующей инициативы, глава министерства Максут Шадаев заявил, что текущие штрафы за такие инциденты «ситуацию кардинальным образом не спасают».