В еще одной стране зафиксировали температурный рекорд

В Дании зафиксировали температурный рекорд в 35,6 градуса Цельсия

Дания стала еще одной страной, где зафиксировали новый температурный рекорд из-за экстремальной жары. Воздух прогрелся до 35,6 градуса Цельсия. Об этом в Twitter сообщает Датский метеорологический институт (DMI).

Высокую температуру зафиксировали в небольшом городе Боррис на полуострове Ютландия. До этого момента рекордным для июля показателем считались 35,3 градуса Цельсия в одном из городов острова Морс в 1941 году.

По данным The Local, самой высокой температурой в Дании считаются 36,4 градуса Цельсия, до которых столбики термометров поднялись в августе 1975 года в городе Хольстебро.

Ранее температурный рекорд зафиксировала метеорологическая служба Великобритании. Воздух в поселке Чарлвуд графства Суррей прогрелся до 39,1 градуса Цельсия. Показатель оказался выше рекорда, который был установлен в 2019 году.