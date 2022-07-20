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Россиянам разрешат тратить материнский капитал на оплату частных детсадов

Госдума РФ разрешила использовать материнский капитал на оплату частного образования

Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Госдума России приняла закон, разрешающий тратить материнский капитал на оплату частного образования. В Совете Федерации могут одобрить этот документ в ближайшее время. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом, родители смогут использовать эти средства для того, чтобы ребенок посещал негосударственный детский сад, открытый индивидуальным предпринимателем с лицензией на образовательную деятельность.

Авторы инициативы отмечают, что новый закон устранит неравенство между частными детсадами и индивидуальными предпринимателями в этой сфере. Однако парламентариям предстоит разработать механизм ценообразования, чтобы исключить возможность обналичивания денежных средств.

«Внесенные поправки не только дают родителям возможность более широкого выбора образовательных организаций для своего ребенка, но и избавляют предпринимательскую среду в сфере образования от излишней конкуренции», — пояснила депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

15 июля на внеочередном заседании Государственная Дума, сразу во II и III чтениях проголосовала за поправку к закону о применении материнского капитала.

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Марина Совина
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