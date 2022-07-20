Россиянам разрешат тратить материнский капитал на оплату частных детсадов

Госдума РФ разрешила использовать материнский капитал на оплату частного образования

Госдума России приняла закон, разрешающий тратить материнский капитал на оплату частного образования. В Совете Федерации могут одобрить этот документ в ближайшее время. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом, родители смогут использовать эти средства для того, чтобы ребенок посещал негосударственный детский сад, открытый индивидуальным предпринимателем с лицензией на образовательную деятельность.

Авторы инициативы отмечают, что новый закон устранит неравенство между частными детсадами и индивидуальными предпринимателями в этой сфере. Однако парламентариям предстоит разработать механизм ценообразования, чтобы исключить возможность обналичивания денежных средств.

«Внесенные поправки не только дают родителям возможность более широкого выбора образовательных организаций для своего ребенка, но и избавляют предпринимательскую среду в сфере образования от излишней конкуренции», — пояснила депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

15 июля на внеочередном заседании Государственная Дума, сразу во II и III чтениях проголосовала за поправку к закону о применении материнского капитала.