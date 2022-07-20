В ДНР предупредили об украинском фейке о срочной эвакуации

Штаб теробороны ДНР назвал фейками украинские сообщения об эвакуации людей в республику

В Штабе территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) предупредили об украинском фейке, распространяемом в социальных сетях: людям предлагают срочно эвакуироваться на территорию республики Донбасса через гуманитарный коридор. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

В распространяемых в соцсетях сообщениях утверждается, что украинские власти собирают заявления от желающих выехать в ДНР. «Таким образом, украинские спецслужбы продолжают сбор подробной информации об оставшемся нелояльном Киеву местном населении», — отмечают в штабе.

Ранее Нацполицию Украины обвинили в том, что она насильно эвакуировала жителей таких городов, как Славянск, Краматорск, Северск, Соледар и Артемовск. Людей вывозили в подконтрольные Киеву регионы.