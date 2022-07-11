Нацполицию Украины обвинили в насильственной эвакуации жителей ДНР

МВД ЛНР: нацполиция Украины силой эвакуирует людей с территорий ДНР при помощи волонтеров

Нацполиция Украины силой эвакуирует людей с территорий Донецкой народной республики, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.

Насильственная эвакуация идет в таких городах как Славянск, Краматорск, Северск, Соледар и Артемовск. Чиновник отметил, что в этих мероприятиях участвуют и добровольцы: «Волонтеры украинские совместно с Национальной полицией Украины насильственно пытаются увезти на территорию западных областей [Украины] мирных граждан».

Киселев отметил, что нацполиция Украины предупреждает эвакуируемых о надвигающемся крупном наступлении непосредственно российской армии.

Накануне в ЛНР подтвердили создание плацдарма для наступления на Славянск, а глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о существенном изменении линии фронта на севере ДНР.