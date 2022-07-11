Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Нацполицию Украины обвинили в насильственной эвакуации жителей ДНР

МВД ЛНР: нацполиция Украины силой эвакуирует людей с территорий ДНР при помощи волонтеров

Фото: Shutterstock

Нацполиция Украины силой эвакуирует людей с территорий Донецкой народной республики, сообщил ТАСС помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.

Насильственная эвакуация идет в таких городах как Славянск, Краматорск, Северск, Соледар и Артемовск. Чиновник отметил, что в этих мероприятиях участвуют и добровольцы: «Волонтеры украинские совместно с Национальной полицией Украины насильственно пытаются увезти на территорию западных областей [Украины] мирных граждан».

Киселев отметил, что нацполиция Украины предупреждает эвакуируемых о надвигающемся крупном наступлении непосредственно российской армии.

Накануне в ЛНР подтвердили создание плацдарма для наступления на Славянск, а глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о существенном изменении линии фронта на севере ДНР.

Ударная волна
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска
В Совфеде сочли пиар-ходом анонс Украиной контрнаступления
Нацполицию Украины обвинили в насильственной эвакуации жителей ДНР
В России устранили препятствие для прокачки нефти из Казахстана
Россиянам раскрыли еще один способ пробраться в Европу
В реке нашли отправленное 44 года назад послание в бутылке
Погба вернулся в «Ювентус»
МЧС экстренно предупредило о ливнях с градом и шквалистом ветре в Москве
Власти оценят доходы 10 процентов самых обеспеченных и необеспеченных россиян
Назван срок окончательного ухода Nike из Pоссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.