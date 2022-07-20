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Побывавшие в Финляндии россияне пожаловались на евро по 120 рублей

МК: посетившие Финляндию после открытия границ россияне пожаловались на евро по 120 рублей

Фото: Unsplash.com

Побывавшие в Финляндии после открытия сухопутных границ 15 июля россияне рассказали о том, как прошла поездка и как их встретили за рубежом. Посетившие страну «челноки» пожаловались на очередь и закрытые обменные пункты, а евро «из-под полы» стоил по 120 рублей, передает «Московский комсомолец».

Собеседники агентства отметили, что в магазинах возвращению покупателей рады, однако расплатиться картой теперь невозможно, необходимо иметь при себе наличные.

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«Только теперь на кассу самообслуживания нам дороги нет, там же только картами. Так что — в очередь из земляков. Рубли обменники пока официально не принимают, хотя вроде планируют. У нас приняли из-под полы, но курс грабительский — по 120 рублей за евро», — рассказали россияне.

Процедура перехода границы осталась прежней, прибывающим задавали вопросы о длительности поездки, о месте для ночевки. Среди новшеств оказалось то, что количество ввозимых и вывозимых евро вносят в компьютер, однако изъятий валюты не последовало.

Ранее сообщалось, что число россиян, которые пересекли границу с Финляндией после двухлетнего перерыва, за один день достигло «доковидного» уровня. В пятницу, 15 июля, более пяти тысяч человек пересекли границу. Около 60 процентов от этого числа поехали в Финляндию, 40 процентов решили посетить Россию.

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Марина Совина
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