Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Великом Новгороде отреставрировали считавшиеся утерянными фрески XIV века

В Новгородском государственном музее-заповеднике отреставрировали фрески XIV века

Фото: ФГБУК «Новгородский государственный объединенный музей-заповедник»

Сотрудники Центра реставрации монументальной живописи Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) отреставрировали фрески XIV века, которые считались навсегда утерянными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фрески были обнаружены археологами в 2010-2012 годах при раскопках. Работы проводились на фундаментах церкви Входа Господня в Иерусалим в Великом Новгороде. Согласно летописям, здание было построено в 1336 году.

Как рассказали в пресс-службе ГМЗ, на фрагментах живописи нет ликов святых. «Это — орнаменты, которыми обычно украшалась нижняя часть храма», — добавили представители музея.

Ранее в Великом Новгороде начались съемки фильма об археологической экспедиции в Юрьев монастырь для воссоздания фресок домонгольского периода. Сюжет будет посвящен археологической экспедиции в Юрьев монастырь, а также храмовым фрескам и их воссозданию из обнаруженных ранее фрагментов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Путин попросил Шувалова «найти десятку» миллиардов рублей для школ в Белоруссии
Два кандидата вышли в финал борьбы за пост премьера Британии
Эрдоган нарушил протокол на встрече с Путиным
Названы самые популярные игры
Карлсен и Непомнящий сыграли вничью на турнире по рапиду
У фильма «Холоп» появится продолжение
В Москве таможня конфисковала партию электронных сигарет на 60 миллионов рублей
Названы способы выглядеть моложе своих лет с помощью одежды и аксессуаров
В Совфеде объяснили значение расширения географии спецоперации на Украине
17-летний российский футболист попал в реанимацию после тренировки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.