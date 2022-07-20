В Великом Новгороде отреставрировали считавшиеся утерянными фрески XIV века

В Новгородском государственном музее-заповеднике отреставрировали фрески XIV века

Сотрудники Центра реставрации монументальной живописи Новгородского государственного музея-заповедника (ГМЗ) отреставрировали фрески XIV века, которые считались навсегда утерянными. Об этом сообщает «Интерфакс».

Фрески были обнаружены археологами в 2010-2012 годах при раскопках. Работы проводились на фундаментах церкви Входа Господня в Иерусалим в Великом Новгороде. Согласно летописям, здание было построено в 1336 году.

Как рассказали в пресс-службе ГМЗ, на фрагментах живописи нет ликов святых. «Это — орнаменты, которыми обычно украшалась нижняя часть храма», — добавили представители музея.

Ранее в Великом Новгороде начались съемки фильма об археологической экспедиции в Юрьев монастырь для воссоздания фресок домонгольского периода. Сюжет будет посвящен археологической экспедиции в Юрьев монастырь, а также храмовым фрескам и их воссозданию из обнаруженных ранее фрагментов.